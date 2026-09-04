Airbus Aktie 1095306 / NL0000235190
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04.09.2026 12:19:46
Analyse: Jefferies & Company Inc. vergibt Hold an Airbus SE-Aktie
Airbus SE-Papier wurde von Jefferies & Company Inc.-Analyst Chloe Lemarie einer sorgfältigen Prüfung unterzogen.
Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Airbus mit einem Kursziel von 200 Euro auf "Hold" belassen. Chloe Lemarie äusserte sich am Freitag zu einem Bericht über einen Vorfall bei der Abnahmeinspektion eines A330-Jets. Sie wies darauf hin, dass dem Bericht zufolge die Auslieferungen des Flugzeugs im Juni und Juli unterbrochen wurden, im August aber mit einem Jet wieder begonnen haben sollen. Sollte sich dies bestätigen, würde ihre Schätzung um ein Flugzeug übertroffen.
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.09.2026 / 02:28 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.09.2026 / 02:28 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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