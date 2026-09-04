Analyse: Jefferies & Company Inc. vergibt Hold an Airbus SE-Aktie

Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Airbus mit einem Kursziel von 200 Euro auf "Hold" belassen. Chloe Lemarie äusserte sich am Freitag zu einem Bericht über einen Vorfall bei der Abnahmeinspektion eines A330-Jets. Sie wies darauf hin, dass dem Bericht zufolge die Auslieferungen des Flugzeugs im Juni und Juli unterbrochen wurden, im August aber mit einem Jet wieder begonnen haben sollen. Sollte sich dies bestätigen, würde ihre Schätzung um ein Flugzeug übertroffen.

Analyse und Aktienbewertung: Eine Untersuchung der Airbus SE-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Um 12:02 Uhr sprang die Airbus SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0.4 Prozent auf 197.80 EUR zu. Somit hat die Aktie noch Luft nach oben: 1.11 Prozent gerechnet zum ausgegebenen Kursziel. Zuletzt wurden über XETRA 43’869 Airbus SE-Aktien umgesetzt. Für die Aktie ging es seit Jahresbeginn 2026 um 1.7 Prozent aufwärts. Die kommenden Ergebnisse für Q3 2026 dürfte Airbus SE am 28.10.2026 präsentieren.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.09.2026 / 02:28 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.09.2026 / 02:28 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.