Analyse: Jefferies & Company Inc. vergibt Buy an Zalando-Aktie

Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Zalando auf "Buy" mit einem Kursziel von 31 Euro belassen. Die Entscheidung des Online-Modehändlers, das Logistikzentrum in Erfurt zu schliessen, stehe im Einklang mit der Konzernstrategie zur Maximierung der Kapazitätsauslastung, schrieb Frederick Wild am Donnerstag. Die Konsensschätzung für das operative Ergebnis (Ebit) 2028 dürfte nun steigen.

Tagesaktuelle Aktienempfehlung: Die Zalando-Aktie im Fokus der Analyse und Bewertung

Die Zalando-Aktie musste um 13:56 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1.4 Prozent auf 25.20 EUR. Somit verfügt der Anteilsschein noch über ein Aufwärtspotenzial von 23.02 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Die Anzahl der bisher gehandelten Zalando-Aktien beläuft sich auf 657’628 Stück. Zalando könnte möglicherweise am 26.02.2026 die Finanzergebnisse für Q4 2025 präsentieren.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.01.2026 / 06:46 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.01.2026 / 06:46 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



