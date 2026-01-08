Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’295 -0.2%  SPI 18’327 -0.3%  Dow 48’996 -0.9%  DAX 25’049 -0.3%  Euro 0.9312 0.0%  EStoxx50 5’901 -0.4%  Gold 4’420 -0.8%  Bitcoin 71’662 -1.6%  Dollar 0.7976 0.0%  Öl 60.9 0.9% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Nestlé3886335UBS24476758Rheinmetall345850Roche1203204Novartis1200526Swiss Re12688156NVIDIA994529Zurich Insurance1107539
Top News
Analyse: Jefferies & Company Inc. vergibt Buy an Zalando-Aktie
Roche-Aktie erhält von JP Morgan Chase & Co. Bewertung: Neutral
Bitcoin-Kurs fällt unter 90'000 US-Dollar
NVIDIA-Aktie im Blick: Wird das Langfristpotenzial von Analysten unterschätzt?
Nach Tesla? Warum Palantir das Potenzial zur neuen Kult-Aktie hat
Suche...

Zalando Aktie 25375574 / DE000ZAL1111

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Aktie unter die Lupe 08.01.2026 14:13:47

Analyse: Jefferies & Company Inc. vergibt Buy an Zalando-Aktie

Analyse: Jefferies & Company Inc. vergibt Buy an Zalando-Aktie

Zalando-Papier wurde von Jefferies & Company Inc.-Analyst Frederick Wild genau analysiert. Hier sind die festgestellten Erkenntnisse.

Zalando
23.17 CHF -2.57%
Kaufen Verkaufen

Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Zalando auf "Buy" mit einem Kursziel von 31 Euro belassen. Die Entscheidung des Online-Modehändlers, das Logistikzentrum in Erfurt zu schliessen, stehe im Einklang mit der Konzernstrategie zur Maximierung der Kapazitätsauslastung, schrieb Frederick Wild am Donnerstag. Die Konsensschätzung für das operative Ergebnis (Ebit) 2028 dürfte nun steigen.

Tagesaktuelle Aktienempfehlung: Die Zalando-Aktie im Fokus der Analyse und Bewertung

Die Zalando-Aktie musste um 13:56 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1.4 Prozent auf 25.20 EUR. Somit verfügt der Anteilsschein noch über ein Aufwärtspotenzial von 23.02 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Die Anzahl der bisher gehandelten Zalando-Aktien beläuft sich auf 657’628 Stück. Zalando könnte möglicherweise am 26.02.2026 die Finanzergebnisse für Q4 2025 präsentieren.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.01.2026 / 06:46 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.01.2026 / 06:46 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Weitere Links:

So schätzen die Analysten die Zukunft der Zalando-Aktie ein

Bildquelle: istock/kryczka