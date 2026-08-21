Vonovia Aktie 21644750 / DE000A1ML7J1
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21.08.2026 14:22:44
Analyse: Jefferies & Company Inc. vergibt Buy an Vonovia SE-Aktie
Die detaillierte Analyse des Vonovia SE-Papiers wurde von Jefferies & Company Inc.-Analyst Pierre-Emmanuel Clouard durchgeführt.
Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Vonovia auf "Buy" belassen. Analyst Pierre-Emmanuel Clouard schaute am Freitag auf die Nettoanfangsrenditen in der europäischen Immobilienbranche, also die Verhältnisse zwischen tatsächlichen Mieterträgen und dem in die Immobilien geflossenen Kapital. Mit Blick auf die Juli-Daten der tatsächlich eingepreisten Renditen zeichne sich keine Erholung der Immobilienbewertungen ab, so der Experte. Die Portfoliowerte deutscher Wohnimmobilienunternehmen seien sogar eher rückfallgefährdet.
Aktienanalyse online: Die Vonovia SE-Aktie unter der Lupe aktueller Analysen und Bewertungen
Die Vonovia SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 14:06 Uhr mit Abschlägen von 0.2 Prozent bei 19.96 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 613’224 Vonovia SE-Aktien umgesetzt. Das Papier gab seit Anfang des Jahres 2026 um 13.9 Prozent nach.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.08.2026 / 07:04 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.08.2026 / 07:04 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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