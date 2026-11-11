Analyse: Jefferies & Company Inc. bewertet Siemens Energy-Aktie mit Buy in neuer Analyse

Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Siemens Energy nach Zahlen mit einem Kursziel von 210 Euro auf "Buy" belassen. Das vierte Geschäftsquartal bringe Vertrauen in die weitere Entwicklung des Energietechnik-Konzerns, schrieb Lucas Ferhani am Mittwoch. Die Prognose für das neue Geschäftsjahr liege im Hinblick auf die Segmente erst einmal im erwarteten Rahmen. Der Ausblick auf das Geschäftsjahr 2030 sei aber ein Meilenstein. Die Schätzungen könnten daraufhin im zweistelligen Prozentbereich steigen.

Vom Kursziel zum Handelsvolumen: Die Siemens Energy-Aktie am Tag der ausführlichen Analyse

Das Papier von Siemens Energy konnte um 09:32 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 7.4 Prozent auf 128.70 EUR. Insofern weist der Anteil noch ein Aufwärtspotenzial von 63.17 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel auf. Im heutigen Handel wurden bisher 694’281 Siemens Energy-Aktien umgesetzt. Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für die Aktie um 7.3 Prozent aufwärts. Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 11.11.2026 terminiert.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.11.2026 / 02:20 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.11.2026 / 02:20 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.