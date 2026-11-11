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11.11.2026 09:48:03
Analyse: Jefferies & Company Inc. bewertet Siemens Energy-Aktie mit Buy in neuer Analyse
Jefferies & Company Inc.-Analyst Lucas Ferhani hat sich intensiv mit dem Siemens Energy-Papier auseinandergesetzt. Hier sind die Ergebnisse.
Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Siemens Energy nach Zahlen mit einem Kursziel von 210 Euro auf "Buy" belassen. Das vierte Geschäftsquartal bringe Vertrauen in die weitere Entwicklung des Energietechnik-Konzerns, schrieb Lucas Ferhani am Mittwoch. Die Prognose für das neue Geschäftsjahr liege im Hinblick auf die Segmente erst einmal im erwarteten Rahmen. Der Ausblick auf das Geschäftsjahr 2030 sei aber ein Meilenstein. Die Schätzungen könnten daraufhin im zweistelligen Prozentbereich steigen.
Vom Kursziel zum Handelsvolumen: Die Siemens Energy-Aktie am Tag der ausführlichen Analyse
Das Papier von Siemens Energy konnte um 09:32 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 7.4 Prozent auf 128.70 EUR. Insofern weist der Anteil noch ein Aufwärtspotenzial von 63.17 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel auf. Im heutigen Handel wurden bisher 694’281 Siemens Energy-Aktien umgesetzt. Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für die Aktie um 7.3 Prozent aufwärts. Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 11.11.2026 terminiert.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.11.2026 / 02:20 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.11.2026 / 02:20 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können Fintechs die Banken herausfordern? – Didier Denat zu Gast im BX Morningcall
KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können digitale Finanzierungsdienstleister wie Kredo die traditionellen Banken herausfordern? Im aktuellen BX Morningcall sprechen Olivia Hähnel und François Bloch mit Didier Denat (Executiv Chairman, Kredo) über KMU-Kredite, Fintechs, künstliche Intelligenz und die Zukunft des Schweizer Kreditmarkts.
Didier Denat war viele Jahre in Führungspositionen bei Credit Suisse und Citigroup tätig. Heute engagiert er sich als Executive Chairman bei Kredo, einem Schweizer Fintech für Unternehmensfinanzierungen.
Im Gespräch erläutert er, warum sich klassische Banken bei kleineren KMU-Krediten wirtschaftlichen Herausforderungen gegenübersehen, welche Rolle alternative Finanzierungsplattformen übernehmen können und wie Kredo Digitalisierung mit langjähriger Kreditexpertise verbindet.
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Siemens Energy am 11.11.2026
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