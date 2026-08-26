Analyse: Jefferies & Company Inc. bewertet Siemens Energy-Aktie mit Buy in neuer Analyse

Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Siemens Energy mit einem Kursziel von 215 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Lucas Ferhani sieht den Plan zur Verselbständigung der Sparte Transformation of Industry (ToI) positiv, wie er in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar schrieb. Damit könnten sich die Münchner mehr auf die wachstumsstärkeren und profitableren Energiegeschäfte konzentrieren. Auch den Zeitpunkt hält Ferhani für günstig.

Analyse und Aktienbewertung: So präsentiert sich die Siemens Energy-Aktie am Tag der Analyse

Die Siemens Energy-Aktie notierte um 09:08 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0.2 Prozent auf 152.42 EUR. Infolgedessen zeigt der Anteil noch Luft nach oben: 41.06 Prozent in Relation zum festgesetzten Kursziel. Bisher wurden heute 136’681 Siemens Energy-Aktien gehandelt. Die Aktie kletterte seit Jahresbeginn 2026 um 27.1 Prozent. Mit der Quartalsbilanzvorlage von Siemens Energy wird am 11.11.2026 gerechnet.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.08.2026 / 19:11 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.08.2026 / 19:11 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



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