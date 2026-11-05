Analyse: Jefferies & Company Inc. bewertet Rheinmetall-Aktie mit Buy in neuer Analyse

Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Rheinmetall nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 1350 Euro belassen. Der überraschend eingetrübte Jahresausblick könnte sich für ein Wachstumsunternehmen, das seine Glaubwürdigkeit in der Umsetzung noch wiederherstellen müsse, spürbar negativ auf die Aktie des Rüstungskonzerns auswirken, schrieb Chloe Lemarie in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Reaktion.

Aktien Check: Ein detaillierter Blick auf die Performance der Rheinmetall-Aktie zur Zeit der Analyse

Die Rheinmetall-Aktie gab im XETRA-Handel um 10:21 Uhr um 15.9 Prozent auf 843.50 EUR nach. Insofern weist der Anteil noch eine Steigerungsaussicht von 60.05 Prozent im Vergleich zur festgelegten Analysten-Prognose auf. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 358’055 Rheinmetall-Aktien. Das Papier sank seit Beginn des Jahres 2026 um 45.4 Prozent. Die kommenden Q3 2026-Ergebnisse werden voraussichtlich am 05.11.2026 veröffentlicht.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2026 / 02:13 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2026 / 02:13 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.