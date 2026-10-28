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Deutsche Bank Aktie 829257 / DE0005140008

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Aktuelle Analyse im Blick 28.10.2026 12:52:44

Analyse: Jefferies & Company Inc. bewertet Deutsche Bank-Aktie mit Hold in neuer Analyse

Analyse: Jefferies & Company Inc. bewertet Deutsche Bank-Aktie mit Hold in neuer Analyse

Jefferies & Company Inc. hat eine sorgfältige Analyse der Deutsche Bank-Aktie durchgeführt. Hier sind die festgestellten Ergebnisse.

Deutsche Bank
27.66 CHF 3.86%
Kaufen Verkaufen

Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Deutsche Bank mit einem Kursziel von 33 Euro auf "Hold" belassen. Analyst Joseph Dickerson hob am Mittwoch nach dem Zwischenbericht die gute Kosteneffizienz und das Zinsergebnis als charakterisierend für das dritte Quartal hervor.

Aktieninformation im Fokus: Die Deutsche Bank-Aktie ausführlich analysiert am Tag der Jefferies & Company Inc.-Empfehlung

Das Papier von Deutsche Bank konnte um 12:36 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 3.7 Prozent auf 29.94 EUR. Aufgrund dessen weist das Papier noch ein Aufwärtspotenzial von 10.24 Prozent bezogen auf das festgesetzte Kursziel auf. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 2’926’231 Deutsche Bank-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Seit Jahresbeginn 2026 ging es für die Aktie um 6.3 Prozent nach unten.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2026 / 06:45 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2026 / 06:45 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Passende Hebelprodukte

UBS Logo
Typ Hebel Verfall Valor
Long 11.8963 18.06.2027 160549057
Long 57.4728 17.09.2027 160236208
Typ Hebel Verfall Valor
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 6.6345 12.55 161358096
Long 10.4496 6.81 161120117
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 6.6315 11.54 161756888
Short 8.846 7.84 160632553
Short 14.3682 3.52 160966180
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 5 -23.97 147103152
Long 8 -27.40 154715855
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor

Bildquelle: Vitaly Korovin / Shutterstock.com,Mario Tama/Getty Images
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Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 15’185.03 19.73 SYBKYU
Short 15’494.16 13.90 SNBC4U
Short 16’087.44 8.85 S0B82U
SMI-Kurs: 14’581.10 28.10.2026 17:30:07
Long 13’987.04 19.86 SWBSHU
Long 13’669.86 13.97 S2BY4U
Long 13’065.03 8.87 SUTB5U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
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Deutsche Bank am 28.10.2026

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