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28.10.2026 12:52:44
Analyse: Jefferies & Company Inc. bewertet Deutsche Bank-Aktie mit Hold in neuer Analyse
Jefferies & Company Inc. hat eine sorgfältige Analyse der Deutsche Bank-Aktie durchgeführt. Hier sind die festgestellten Ergebnisse.
Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Deutsche Bank mit einem Kursziel von 33 Euro auf "Hold" belassen. Analyst Joseph Dickerson hob am Mittwoch nach dem Zwischenbericht die gute Kosteneffizienz und das Zinsergebnis als charakterisierend für das dritte Quartal hervor.
Aktieninformation im Fokus: Die Deutsche Bank-Aktie ausführlich analysiert am Tag der Jefferies & Company Inc.-Empfehlung
Das Papier von Deutsche Bank konnte um 12:36 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 3.7 Prozent auf 29.94 EUR. Aufgrund dessen weist das Papier noch ein Aufwärtspotenzial von 10.24 Prozent bezogen auf das festgesetzte Kursziel auf. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 2’926’231 Deutsche Bank-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Seit Jahresbeginn 2026 ging es für die Aktie um 6.3 Prozent nach unten.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2026 / 06:45 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2026 / 06:45 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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