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27.10.2026 10:07:44
Analyse: Jefferies & Company Inc. bewertet Beiersdorf-Aktie mit Hold in neuer Analyse
Jefferies & Company Inc. hat die Beiersdorf-Aktie unter die Lupe genommen. Das sind die Ergebnisse.
Das Analysehaus Jefferies hat Beiersdorf nach Zahlen mit einem Kursziel von 74 Euro auf "Hold" belassen. David Hayes attestierte dem Konzern am Dienstag ein durchwachsenes drittes Quartal. Insgesamt überwögen aber die positiven Aspekte, nachdem Beiersdorf zuletzt wiederholt enttäuscht habe.
Vom Kursziel zum Handelsvolumen: Die Beiersdorf-Aktie am Tag der ausführlichen Analyse
Das Papier von Beiersdorf gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:51 Uhr ging es um 3.9 Prozent auf 79.80 EUR abwärts. Insofern weist der Anteil noch Spielraum nach unten: 7.27 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel auf. 123’978 Beiersdorf-Aktien wechselten zuletzt via XETRA den Besitzer. Das Papier sank seit Anfang des Jahres 2026 um 13.7 Prozent. Experten zufolge können Beiersdorf-Anleger am 04.03.2027 einen Blick in die Q4 2026-Bilanz werfen.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.10.2026 / 04:07 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.10.2026 / 04:07 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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