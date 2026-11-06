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|Siemens-Analyse im Blick
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06.11.2026 13:49:44
Analyse: Hold-Bewertung für Siemens-Aktie von Deutsche Bank AG
Deutsche Bank AG hat die Siemens-Aktie genauestens unter die Lupe genommen. Hier sind die daraus resultierenden Ergebnisse.
Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Siemens mit einem Kursziel von 270 Euro auf "Hold" belassen. Die jüngsten Geschäftszahlen der Konkurrenz für das Automatisierungsgeschäft hätten teils durchwachsene Signale geliefert, schrieb Gael de-Bray in seiner am Freitag vorliegenden Reaktion. Der Auftragstrend von Siemens in der Elektrifizierung sei derweil weiter stark.
Aktienbewertung im Detail: Die Siemens-Aktie und ihre Entwicklung am Tag der Analyse
Die Siemens-Aktie notierte um 13:33 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 3.0 Prozent auf 265.15 EUR. Hiermit hat das Papier noch ein Aufwärtspotenzial von 1.83 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Im heutigen Handel wurden bisher 437’896 Siemens-Aktien umgesetzt. Die Aktie kletterte seit Anfang des Jahres 2026 um 13.2 Prozent. Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 12.11.2026 terminiert.
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2026 / 08:12 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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