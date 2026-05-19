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Aktie unter der Lupe 19.05.2026 12:58:44

Analyse: Goldman Sachs Group Inc. bewertet Deutsche Telekom-Aktie mit Buy in neuer Analyse

Analyse: Goldman Sachs Group Inc. bewertet Deutsche Telekom-Aktie mit Buy in neuer Analyse

Goldman Sachs Group Inc. hat die Deutsche Telekom-Aktie unter die Lupe genommen. Das sind die Ergebnisse.

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Deutsche Telekom mit einem Kursziel von 40 Euro auf "Buy" belassen. Die Aktien stehen zudem auf der Conviction-Liste mit den überzeugendsten Anlageideen von Goldman. Der Quartalsbericht habe für Klarheit gesorgt hinsichtlich der strategischen Optionen der Bonner und der Wettbewerbssituation in den USA, schrieb Andrew Lee am Dienstag. Der Druck von Verizon sei, anders als von manchen Anlegern befürchtet, nicht gestiegen. So setzt Lee weiter auf durch die Tochter T-Mobile US getriebenes Wachstum und stetig steigende Markterwartungen.

Zwischen Kurs und Quartal: So steht es um die Deutsche Telekom-Aktie am Tag der ausführlichen Untersuchung

Die Deutsche Telekom-Aktie konnte um 12:42 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1.4 Prozent auf 29.19 EUR. Aufgrund dessen weist das Papier noch eine Kurssteigerungsmöglichkeit von 37.03 Prozent bezogen auf das festgesetzte Kursziel auf. Der Tagesumsatz der Deutsche Telekom-Aktie belief sich zuletzt auf 1’779’862 Aktien. Seit Jahresanfang 2026 gewann die Aktie 9.0 Prozent. Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 06.08.2026 erfolgen.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.05.2026 / 05:03 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.


Bildquelle: Johannes Flex / Shutterstock.com,Deutsche Telekom AG
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Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 13’930.44 19.47 S4BB8U
Short 14’215.20 13.79 BRWSBU
Short 14’726.34 8.95 SNHBVU
SMI-Kurs: 13’419.94 19.05.2026 12:40:00
Long 12’816.69 19.19 SXEBDU
Long 12’545.52 13.79 SW7BAU
Long 12’008.15 8.83 SJFBHU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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