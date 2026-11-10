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10.11.2026 17:04:44
Analyse: DZ BANK stuft Swiss Re-Aktie herab
DZ BANK hat eine eingehende Prüfung der Swiss Re-Aktie durchgeführt. Die festgestellten Ergebnisse sind wie folgt.
Die DZ Bank hat Swiss Re nach zuletzt guter Kursentwicklung von "Kaufen" auf "Halten" abgestuft. Den fairen Wert beliess Analyst Thorsten Wenzel in einer am Dienstag vorliegenden Studie auf 160 Franken. Nach dem dritten Quartal fehlten nur noch 327 Millionen US-Dollar, um das 4,5 Milliarden hohe Nettogewinnziel zu erreichen. Dennoch sei die Zielmarke "nur" bestätigt worden. Er rechnet damit, dass im Schlussquartal in erheblichem Umfang Veräusserungsverluste realisiert und Ru?ckstellungen weiter gestärkt werden, um Gewinne in die Folgejahre verschieben zu können.
Aktienanalyse online: Die Swiss Re-Aktie unter der Lupe aktueller Analysen und Bewertungen
Die Swiss Re-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 16:48 Uhr 0.8 Prozent im Plus bei 151.40 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 282’398 Swiss Re-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Auf Jahressicht 2026 legte die Aktie um 14.0 Prozent zu.
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2026 / 15:20 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.11.2026 / 15:24 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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Amgen, United Rentals und Targa Resources: Drei US-Aktien kommen neu ins BX Muster-Portfolio. ABB, HSBC und Hochtief verlassen das Portfolio. Welche Überlegungen stecken hinter dem aktuellen Rebalancing?
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❌ ABB, HSBC und Hochtief: Warum verlassen diese drei Aktien das Portfolio und was lässt sich aus ihrer jüngsten Entwicklung für das Rebalancing ableiten?
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