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Commerzbank Aktie 21170377 / DE000CBK1001

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Aktienanalyse 15.10.2026 14:07:44

Analyse: Deutsche Bank AG vergibt Hold an Commerzbank-Aktie

Analyse: Deutsche Bank AG vergibt Hold an Commerzbank-Aktie

Die Ergebnisse der intensiven Überprüfung der Commerzbank-Aktie durch Deutsche Bank AG liegen vor.

Commerzbank
35.16 CHF -1.36%
Kaufen Verkaufen

Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Commerzbank vor Quartalszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 42 Euro belassen. Das Geldhaus dürfte solide Ergebnisse vorlegen, mit einer besonders guten Dynamik beim Zins- und Provisionsüberschuss, schrieb Benjamin Goy in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Aktie notiere weitgehend im Einklang mit der Branche, was er angesichts der strategischen Unsicherheit im Vorfeld der bald anstehenden Genehmigung einer Übernahme durch die UniCredit als angemessen erachte.

Aktien Check: Ein detaillierter Blick auf die Performance der Commerzbank-Aktie zur Zeit der Analyse

Um 13:51 Uhr rutschte die Commerzbank-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0.6 Prozent auf 37.87 EUR ab. Infolgedessen zeigt der Anteil noch Luft nach oben: 10.91 Prozent in Relation zum festgesetzten Kursziel. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 543’818 Commerzbank-Aktien den Besitzer. Seit Jahresanfang 2026 gewann die Aktie 8.1 Prozent. Die nächsten Quartalszahlen für Q3 2026 wird Commerzbank voraussichtlich am 05.11.2026 präsentieren.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.10.2026 / 08:00 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.


Bildquelle: Commerzbank AG
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