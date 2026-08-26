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Siemens Energy Aktie 56635536 / DE000ENER6Y0

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Siemens Energy-Analyse im Blick 26.08.2026 12:22:44

Analyse: Deutsche Bank AG vergibt Buy an Siemens Energy-Aktie

Analyse: Deutsche Bank AG vergibt Buy an Siemens Energy-Aktie

Deutsche Bank AG hat die Siemens Energy-Aktie unter die Lupe genommen, und hier sind die detaillierten Ergebnisse.

Siemens Energy
143.20 CHF -1.08%
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Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Siemens Energy mit einem Kursziel von 210 Euro auf "Buy" belassen. Die strategische Entscheidung zur Separierung des Geschäftsbereichs Transformation of Industry ermögliche es dem Energietechnikkonzern, sich wieder voll auf die Märkte für Elektrifizierung zu konzentrieren, schrieb Analyst Gael de-Bray in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar. Damit werde das mittelfristige Margenprofil rechnerisch verbessert.

Aktienbewertung im Detail: Die Siemens Energy-Aktie und ihre Entwicklung am Tag der Analyse

Die Aktie notierte um 12:06 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0.5 Prozent auf 152.06 EUR. Somit hat das Wertpapier noch einen Steigerungsspielraum von 38.10 Prozent gerechnet zur festgesetzten Kursmarke. Zuletzt wurden über XETRA 390’749 Siemens Energy-Aktien umgesetzt. Die Aktie legte auf Jahressicht 2026 um 26.8 Prozent zu. Mit der Quartalsbilanzvorlage von Siemens Energy wird am 11.11.2026 gerechnet.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.08.2026 / 08:07 / CET


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.


Bildquelle: Siemens Energy AG
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26.08.26 Siemens Energy Buy Deutsche Bank AG
26.08.26 Siemens Energy Outperform RBC Capital Markets
26.08.26 Siemens Energy Buy Jefferies & Company Inc.
26.08.26 Siemens Energy Overweight JP Morgan Chase & Co.
21.08.26 Siemens Energy Outperform Bernstein Research
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