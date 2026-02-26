Analyse: Deutsche Bank AG vergibt Buy an Heidelberg Materials-Aktie

Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Heidelberg Materials mit einem Kursziel von 267 Euro auf "Buy" belassen. In Deutschland gebe es etwas Licht am Ende des Tunnels, schrieb Jon Bell in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar zur Telefonkonferenz nach dem Quartalsbericht mit Einblick in den aktuellen Verlauf in einzelnen Regionen.

Die Aktie notierte um 11:51 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 5.2 Prozent auf 189.45 EUR. Also hat die Aktie noch einen Anstiegsspielraum von 40.93 Prozent, gemessen am festgelegten Kursziel. Bisher wurden via XETRA 501’894 Heidelberg Materials-Aktien gekauft oder verkauft. Seit Jahresanfang 2026 verlor die Aktie um 15.0 Prozent.

