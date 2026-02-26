Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Rating im Fokus 26.02.2026 12:07:45

Analyse: Deutsche Bank AG vergibt Buy an Heidelberg Materials-Aktie

Analyse: Deutsche Bank AG vergibt Buy an Heidelberg Materials-Aktie

Heidelberg Materials-Papier wurde einer eingehenden Untersuchung durch Deutsche Bank AG-Analyst Jon Bell unterzogen.

Heidelberg Materials
173.36 CHF -2.79%
Kaufen Verkaufen

Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Heidelberg Materials mit einem Kursziel von 267 Euro auf "Buy" belassen. In Deutschland gebe es etwas Licht am Ende des Tunnels, schrieb Jon Bell in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar zur Telefonkonferenz nach dem Quartalsbericht mit Einblick in den aktuellen Verlauf in einzelnen Regionen.

Analyse und Aktienbewertung: Eine Untersuchung der Heidelberg Materials-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Die Aktie notierte um 11:51 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 5.2 Prozent auf 189.45 EUR. Also hat die Aktie noch einen Anstiegsspielraum von 40.93 Prozent, gemessen am festgelegten Kursziel. Bisher wurden via XETRA 501’894 Heidelberg Materials-Aktien gekauft oder verkauft. Seit Jahresanfang 2026 verlor die Aktie um 15.0 Prozent.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2026 / 07:54 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.


Bildquelle: Strahlengang / Shutterstock.com