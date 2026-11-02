|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Aktuelle Analyse
|
02.11.2026 10:07:44
Analyse: Deutsche Bank AG stuft Novartis-Aktie herab
Deutsche Bank AG-Analyst Emmanuel Papadakis hat eine gründliche Analyse des Novartis-Papiers durchgeführt.
Deutsche Bank Research hat Novartis nach Zahlen zum dritten Quartal von "Hold" auf "Sell" abgestuft und das Kursziel von 120 auf 115 Franken gesenkt. Die jüngste, starke Kurserholung und die ihr vorangegangenen schlechten Nachrichten zur Produkt-Pipeline passten nicht recht zusammen, schrieb Analyst Emmanuel Papadakis in einer Studie am Montag. Ihm zufolge dürfte der Aktienkurs daher zuletzt von Käufen im Zusammenhang mit der "Flucht in sichere Pharmaaktien" profitiert haben.
Aktienauswertung: Die Novartis-Aktie im Zentrum tagesaktueller Analysen und Bewertungen
Um 09:51 Uhr ging es für die Novartis-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 1.2 Prozent auf 132.24 CHF. Somit hat die Aktie noch ein Abwärtsrisiko von 13.04 Prozent gerechnet zum ausgegebenen Kursziel. Im heutigen Handel wurden bisher 260’874 Novartis-Aktien umgesetzt. Der Anteilsschein stieg seit Anfang des Jahres 2026 um 24.3 Prozent. Voraussichtlich am 03.02.2027 wird Novartis Anlegern einen Einblick in die Quartalsbilanz von Q4 2026 gewähren.
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.11.2026 / 08:07 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Passende Hebelprodukte
Weitere Links:
Trading Signals: Coca-Cola - Die Rallye hat noch Sprudel
Der Brausekonzern beweist, dass auch defensive Konsumwerte für prickelnde Kursgewinne gut sind. Überraschend starke Quartalszahlen, eine erhöhte Gewinnprognose und optimistische Analysten sprechen für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends. Die 100-Dollar-Marke ist zum Greifen nahe.Weiterlesen!
Nachrichten zu Novartis AG
|
10:02
|SMI-Papier Novartis-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Novartis von vor 3 Jahren verdient (finanzen.ch)
|
09:29
|Novartis Aktie News: Novartis am Vormittag billiger (finanzen.ch)
|
09:28
|Montagshandel in Europa: STOXX 50 fällt zum Handelsstart (finanzen.ch)
|
09:28
|Montagshandel in Zürich: SLI schwächelt zum Start (finanzen.ch)
|
31.10.26
|Oktober 2026: Das sind die Expertenmeinungen zur Novartis-Aktie (finanzen.net)
|
30.10.26
|Freitagshandel in Zürich: SMI zum Ende des Freitagshandels mit Zuschlägen (finanzen.ch)
|
30.10.26
|Novartis Aktie News: Novartis legt am Freitagnachmittag zu (finanzen.ch)
|
30.10.26
|Optimismus in Zürich: SMI nachmittags stärker (finanzen.ch)
Analysen zu Novartis AG
|09:18
|Novartis Sell
|Deutsche Bank AG
|29.10.26
|Novartis Market-Perform
|Bernstein Research
|29.10.26
|Novartis Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.10.26
|Novartis Neutral
|UBS AG
|28.10.26
|Novartis Hold
|Deutsche Bank AG
|09:18
|Novartis Sell
|Deutsche Bank AG
|29.10.26
|Novartis Market-Perform
|Bernstein Research
|29.10.26
|Novartis Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.10.26
|Novartis Neutral
|UBS AG
|28.10.26
|Novartis Hold
|Deutsche Bank AG
|29.10.26
|Novartis Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.09.26
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|28.08.26
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|25.08.26
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|19.08.26
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|09:18
|Novartis Sell
|Deutsche Bank AG
|01.10.26
|Novartis Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|22.09.26
|Novartis Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|08.09.26
|Novartis Sell
|Deutsche Bank AG
|30.06.26
|Novartis Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.10.26
|Novartis Market-Perform
|Bernstein Research
|28.10.26
|Novartis Neutral
|UBS AG
|28.10.26
|Novartis Hold
|Deutsche Bank AG
|28.10.26
|Novartis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|27.10.26
|Novartis Hold
|Deutsche Bank AG
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI schwächer -- DAX stabil -- Asiens Börsen uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt gibt im Montagshandel nach, während der deutsche Leitindex seitwärts tendiert. Die Börsen in Fernost weisen am Montag unterschiedliche Vorzeichen aus.