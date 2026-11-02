Analyse: Deutsche Bank AG stuft Novartis-Aktie herab

Deutsche Bank Research hat Novartis nach Zahlen zum dritten Quartal von "Hold" auf "Sell" abgestuft und das Kursziel von 120 auf 115 Franken gesenkt. Die jüngste, starke Kurserholung und die ihr vorangegangenen schlechten Nachrichten zur Produkt-Pipeline passten nicht recht zusammen, schrieb Analyst Emmanuel Papadakis in einer Studie am Montag. Ihm zufolge dürfte der Aktienkurs daher zuletzt von Käufen im Zusammenhang mit der "Flucht in sichere Pharmaaktien" profitiert haben.

Aktienauswertung: Die Novartis-Aktie im Zentrum tagesaktueller Analysen und Bewertungen

Um 09:51 Uhr ging es für die Novartis-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 1.2 Prozent auf 132.24 CHF. Somit hat die Aktie noch ein Abwärtsrisiko von 13.04 Prozent gerechnet zum ausgegebenen Kursziel. Im heutigen Handel wurden bisher 260’874 Novartis-Aktien umgesetzt. Der Anteilsschein stieg seit Anfang des Jahres 2026 um 24.3 Prozent. Voraussichtlich am 03.02.2027 wird Novartis Anlegern einen Einblick in die Quartalsbilanz von Q4 2026 gewähren.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.11.2026 / 08:07 / CET



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