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Novartis Aktie 1200526 / CH0012005267

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Aktuelle Analyse 02.11.2026 10:07:44

Analyse: Deutsche Bank AG stuft Novartis-Aktie herab

Analyse: Deutsche Bank AG stuft Novartis-Aktie herab

Deutsche Bank AG-Analyst Emmanuel Papadakis hat eine gründliche Analyse des Novartis-Papiers durchgeführt.

Novartis
131.58 CHF -1.59%
Kaufen Verkaufen

Deutsche Bank Research hat Novartis nach Zahlen zum dritten Quartal von "Hold" auf "Sell" abgestuft und das Kursziel von 120 auf 115 Franken gesenkt. Die jüngste, starke Kurserholung und die ihr vorangegangenen schlechten Nachrichten zur Produkt-Pipeline passten nicht recht zusammen, schrieb Analyst Emmanuel Papadakis in einer Studie am Montag. Ihm zufolge dürfte der Aktienkurs daher zuletzt von Käufen im Zusammenhang mit der "Flucht in sichere Pharmaaktien" profitiert haben.

Aktienauswertung: Die Novartis-Aktie im Zentrum tagesaktueller Analysen und Bewertungen

Um 09:51 Uhr ging es für die Novartis-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 1.2 Prozent auf 132.24 CHF. Somit hat die Aktie noch ein Abwärtsrisiko von 13.04 Prozent gerechnet zum ausgegebenen Kursziel. Im heutigen Handel wurden bisher 260’874 Novartis-Aktien umgesetzt. Der Anteilsschein stieg seit Anfang des Jahres 2026 um 24.3 Prozent. Voraussichtlich am 03.02.2027 wird Novartis Anlegern einen Einblick in die Quartalsbilanz von Q4 2026 gewähren.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.11.2026 / 08:07 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Passende Hebelprodukte

UBS Logo
Typ Hebel Verfall Valor
Long 7.46 15.06.2029 159690412
Long 12.387 18.06.2027 156216110
Long 63.7048 18.12.2026 135463617
Typ Hebel Verfall Valor
Short 1337.8 18.12.2026 155831215
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 7.4188 11.65 161119580
Long 11.8832 6.50 162066443
Long 14.2851 5.04 162067405
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 6.9575 12.97 158194605
Short 10.2122 8.35 157436877
Short 27.302 2.34 157036435
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 5 -20.00 129204048
Long 8 -40.09 129204046
Long 12 -23.45 144145720
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor

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Novartis-Aktie: Was Analysten von Novartis erwarten

Bildquelle: istock/kryczka
In eigener Sache

Trading Signals: Coca-Cola - Die Rallye hat noch Sprudel

Der Brausekonzern beweist, dass auch defensive Konsumwerte für prickelnde Kursgewinne gut sind. Überraschend starke Quartalszahlen, eine erhöhte Gewinnprognose und optimistische Analysten sprechen für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends. Die 100-Dollar-Marke ist zum Greifen nahe.

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09:18 Novartis Sell Deutsche Bank AG
29.10.26 Novartis Market-Perform Bernstein Research
29.10.26 Novartis Overweight JP Morgan Chase & Co.
28.10.26 Novartis Neutral UBS AG
28.10.26 Novartis Hold Deutsche Bank AG
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch

Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.

Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.

Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch

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Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 15’393.46 19.94 SBBH9U
Short 15’736.55 13.71 SQRBDU
Short 16’325.33 8.78 SOB5MU
SMI-Kurs: 14’767.54 02.11.2026 09:52:40
Long 14’174.03 19.16 SLBXRU
Long 13’864.51 13.73 SOE7BU
Long 13’253.37 8.82 SPBS5U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
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