Analyse: Deutsche Bank AG bewertet Vonovia SE-Aktie mit Buy in neuer Analyse

Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Vonovia von 25 auf 20 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Analyst Thomas Rothäusler reduzierte in einer Branchenstudie am Dienstag die Schätzungen für den europäischen Immobiliensektor wegen gestiegener Marktzinsen. Diese bedeuteten höhere Finanzierungskosten für die Unternehmen, schrieb er. Die Bewertungen der Portfolios dürften sinken und Verkäufe erschweren.

Tagesaktuelle Aktienempfehlung: Die Vonovia SE-Aktie im Fokus der Analyse und Bewertung

Das Papier von Vonovia SE konnte um 13:02 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0.1 Prozent auf 16.41 EUR. Hiermit verfügt die Aktienbeteiligung noch über ein Aufwärtspotenzial von 21.91 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel. Zuletzt wechselten via XETRA 1’112’876 Vonovia SE-Aktien den Besitzer. Auf Jahressicht 2026 verlor die Aktie um 29.2 Prozent. Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 04.11.2026 mit der Vorlage der Kennzahlen gerechnet.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2026 / 08:17 / CET



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