|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Buy-Einstufung
|
03.11.2026 13:19:44
Analyse: Deutsche Bank AG bewertet Vonovia SE-Aktie mit Buy in neuer Analyse
Die Vonovia SE-Aktie wurde von Deutsche Bank AG genauestens überprüft. Hier sind die Resultate.
Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Vonovia von 25 auf 20 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Analyst Thomas Rothäusler reduzierte in einer Branchenstudie am Dienstag die Schätzungen für den europäischen Immobiliensektor wegen gestiegener Marktzinsen. Diese bedeuteten höhere Finanzierungskosten für die Unternehmen, schrieb er. Die Bewertungen der Portfolios dürften sinken und Verkäufe erschweren.
Tagesaktuelle Aktienempfehlung: Die Vonovia SE-Aktie im Fokus der Analyse und Bewertung
Das Papier von Vonovia SE konnte um 13:02 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0.1 Prozent auf 16.41 EUR. Hiermit verfügt die Aktienbeteiligung noch über ein Aufwärtspotenzial von 21.91 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel. Zuletzt wechselten via XETRA 1’112’876 Vonovia SE-Aktien den Besitzer. Auf Jahressicht 2026 verlor die Aktie um 29.2 Prozent. Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 04.11.2026 mit der Vorlage der Kennzahlen gerechnet.
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2026 / 08:17 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Weitere Links:
Trading Signals: NXP: Erholung stösst an ihre Grenzen
Der Halbleiterkonzern hinterlässt mit seinen Quartalszahlen einen gemischten Eindruck: Das Wachstum stimmt, doch beim Ausblick und den Margen blieb eine positive Überraschung aus. Charttechnisch steht die Aktie nun vor einer wichtigen Bewährungsprobe.Weiterlesen!
Nachrichten zu Vonovia SE
|
10:02
|DAX 40-Papier Vonovia SE-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Vonovia SE von vor 10 Jahren bedeutet (finanzen.ch)
|
09:39
|Vonovia SE-Aktie: Jefferies & Company Inc. vergibt Buy (finanzen.ch)
|
09:37
|Vonovia-Finanzchef Grosse: Keine Vertragsverlängerung über 2027 hinaus - Aktie im Plus (Dow Jones)
|
09:28
|Börse Frankfurt: LUS-DAX verbucht zum Start Gewinne (finanzen.ch)
|
09:28
|Gute Stimmung in Frankfurt: DAX verbucht zum Start des Mittwochshandels Zuschläge (finanzen.ch)
|
09:13
|Vonovia-CEO: Auf Kurs für Verkaufsziel von 5 Mrd EUR bis Ende 2028 (Dow Jones)
|
07:02
|EQS-News: Vonovia 9M Results: Robust Operating Business in a Challenging Macro Environment (EQS Group)
|
07:02
|EQS-News: Vonovia: Operatives Geschäft robust im aktuell schwierigen makroökonomischen Umfeld (EQS Group)
Analysen zu Vonovia SE
|09:11
|Vonovia Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:46
|Vonovia Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.11.26
|Vonovia Buy
|Deutsche Bank AG
|03.11.26
|Vonovia Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.11.26
|Vonovia Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:11
|Vonovia Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:46
|Vonovia Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.11.26
|Vonovia Buy
|Deutsche Bank AG
|03.11.26
|Vonovia Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.11.26
|Vonovia Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:11
|Vonovia Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:46
|Vonovia Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.11.26
|Vonovia Buy
|Deutsche Bank AG
|03.11.26
|Vonovia Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.10.26
|Vonovia Buy
|Deutsche Bank AG
|24.08.26
|Vonovia Underweight
|Barclays Capital
|07.05.26
|Vonovia Underweight
|Barclays Capital
|31.03.26
|Vonovia Underweight
|Barclays Capital
|19.03.26
|Vonovia Underweight
|Barclays Capital
|16.09.25
|Vonovia Underweight
|Barclays Capital
|02.11.26
|Vonovia Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.09.26
|Vonovia Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|16.06.26
|Vonovia Market-Perform
|Bernstein Research
|12.05.26
|Vonovia Market-Perform
|Bernstein Research
|08.05.26
|Vonovia Hold
|Deutsche Bank AG
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Vonovia am 03.11.2026
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSchwere Niederlage für Trump: SMI und DAX fester -- Asiens Börsen uneins
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich freundlich, während auch der deutsche Leitindex zulegt. Die Börsen in Fernost entwickeln sich zur Wochenmitte uneinheitlich.