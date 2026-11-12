Analyse: Deutsche Bank AG bewertet Brenntag SE-Aktie mit Hold in neuer Analyse

Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Brenntag mit einem Kursziel von 57 Euro auf "Hold" belassen. Die Ergebnisse seien zwar wie erwartet gewesen, aber die Ziele habe der Chemikalienhändler nicht erhöht, monierte Tristan Lamotte am Mittwoch nach dem Quartalsbericht.

Aktienanalyse online: Die Brenntag SE-Aktie unter der Lupe aktueller Analysen und Bewertungen

Die Brenntag SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:17 Uhr mit Abschlägen von 1.5 Prozent bei 58.50 EUR. Somit verfügt der Anteilsschein noch über einen Rückgangsspielraum von 2.56 Prozent bezogen auf das festgesetzte Kursziel. Bisher wurden heute 120’290 Brenntag SE-Aktien gehandelt. Seit Beginn des Jahres 2026 stieg die Aktie um 22.0 Prozent. Experten prognostizieren, dass Brenntag SE die Bilanz für Q4 2026 am 10.03.2027 vorlegt.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2026 / 08:05 / CET



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