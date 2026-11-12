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12.11.2026 11:34:44
Analyse: Deutsche Bank AG bewertet Brenntag SE-Aktie mit Hold in neuer Analyse
Brenntag SE-Papier wurde einer eingehenden Untersuchung durch Deutsche Bank AG-Analyst Tristan Lamotte unterzogen.
Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Brenntag mit einem Kursziel von 57 Euro auf "Hold" belassen. Die Ergebnisse seien zwar wie erwartet gewesen, aber die Ziele habe der Chemikalienhändler nicht erhöht, monierte Tristan Lamotte am Mittwoch nach dem Quartalsbericht.
Aktienanalyse online: Die Brenntag SE-Aktie unter der Lupe aktueller Analysen und Bewertungen
Die Brenntag SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:17 Uhr mit Abschlägen von 1.5 Prozent bei 58.50 EUR. Somit verfügt der Anteilsschein noch über einen Rückgangsspielraum von 2.56 Prozent bezogen auf das festgesetzte Kursziel. Bisher wurden heute 120’290 Brenntag SE-Aktien gehandelt. Seit Beginn des Jahres 2026 stieg die Aktie um 22.0 Prozent. Experten prognostizieren, dass Brenntag SE die Bilanz für Q4 2026 am 10.03.2027 vorlegt.
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2026 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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US-Midterms: Wo gibt es Chancen abseits des KI-Booms? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
Während KI und grosse Technologiekonzerne die Börse prägen, geraten andere Branchen aus dem Blickfeld vieler Anleger. Doch können gerade dort interessante Chancen entstehen?
In dieser Ausgabe von Wall Street Live spricht Olivia mit Tim Schäfer über die US-Midterms, die Stimmung in New York und die Reaktionen an der Börse. Ausserdem erklärt Tim, weshalb er US-Hausbauer und etablierte Lebensmittelkonzerne spannend findet – und warum er auch bei deutlichen Kursverlusten an seiner langfristigen Anlagestrategie festhält.
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