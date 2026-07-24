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SAP Aktie 345952 / DE0007164600

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Aktienbewertung 24.07.2026 13:43:44

Analyse: Buy-Bewertung für SAP SE-Aktie von Deutsche Bank AG

Analyse: Buy-Bewertung für SAP SE-Aktie von Deutsche Bank AG

Hier sind die Erkenntnisse von Deutsche Bank AG-Analyst Johannes Schaller, der das SAP SE-Papier näher betrachtet hat.

SAP
125.69 CHF 5.80%
Kaufen Verkaufen

Deutsche Bank Research hat die Einstufung für SAP nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 200 Euro belassen. Der Softwarekonzern habe ein starkes zweites Jahresviertel hinter sich, schrieb Johannes Schaller in einer am Freitag vorliegenden Studie. Dies stütze seine Einschätzung, dass sich sowohl der Cloud-Umsatz als auch das währungsbereinigte Wachstum des Konzerns 2027 beschleunigen dürften.

Zwischen Kursziel und Realität: Die SAP SE-Aktie im Detail am Tag der Analyse

Die SAP SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 13:27 Uhr 5.4 Prozent im Plus bei 135.22 EUR. Infolgedessen zeigt das Papier noch Anstiegschancen von 47.91 Prozent in Relation zur festgesetzten Kursmarke. Zuletzt wurden via XETRA 1’388’070 SAP SE-Aktien umgesetzt. Für die Aktie ging es auf Jahressicht 2026 um 34.0 Prozent nach unten. Die nächsten Quartalszahlen für Q3 2026 wird SAP SE voraussichtlich am 21.10.2026 präsentieren.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.07.2026 / 08:05 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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