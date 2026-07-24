Analyse: Buy-Bewertung für SAP SE-Aktie von Deutsche Bank AG

Deutsche Bank Research hat die Einstufung für SAP nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 200 Euro belassen. Der Softwarekonzern habe ein starkes zweites Jahresviertel hinter sich, schrieb Johannes Schaller in einer am Freitag vorliegenden Studie. Dies stütze seine Einschätzung, dass sich sowohl der Cloud-Umsatz als auch das währungsbereinigte Wachstum des Konzerns 2027 beschleunigen dürften.

Zwischen Kursziel und Realität: Die SAP SE-Aktie im Detail am Tag der Analyse

Die SAP SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 13:27 Uhr 5.4 Prozent im Plus bei 135.22 EUR. Infolgedessen zeigt das Papier noch Anstiegschancen von 47.91 Prozent in Relation zur festgesetzten Kursmarke. Zuletzt wurden via XETRA 1’388’070 SAP SE-Aktien umgesetzt. Für die Aktie ging es auf Jahressicht 2026 um 34.0 Prozent nach unten. Die nächsten Quartalszahlen für Q3 2026 wird SAP SE voraussichtlich am 21.10.2026 präsentieren.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.07.2026 / 08:05 / CET



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