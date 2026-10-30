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30.10.2026 13:43:44
Analyse: Buy-Bewertung für Henkel vz-Aktie von Deutsche Bank AG
Das Henkel vz-Papier wurde von Deutsche Bank AG-Analyst Tom Sykes genauer unter die Lupe genommen.
Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Henkel mit einem Kursziel von 80 Euro auf "Buy" belassen. Der Umsatz habe etwas über den Markterwartungen gelegen, schrieb Tom Sykes in seiner am Freitag vorliegenden Reaktion auf die Eckdaten des dritten Quartals.
Vom Kursziel zum Handelsvolumen: Die Henkel vz-Aktie am Tag der ausführlichen Analyse
Das Papier von Henkel vz legte um 13:27 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 2.2 Prozent auf 80.44 EUR. Infolgedessen zeigt der Anteil noch ein Abwärtsrisiko von 0.55 Prozent in Relation zum festgesetzten Kursziel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 97’723 Henkel vz-Aktien. Seit Jahresbeginn 2026 ging es für die Aktie um 19.5 Prozent nach oben. Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 10.11.2026 erfolgen.
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2026 / 08:12 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
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