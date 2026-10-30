Analyse: Buy-Bewertung für Henkel vz-Aktie von Deutsche Bank AG

Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Henkel mit einem Kursziel von 80 Euro auf "Buy" belassen. Der Umsatz habe etwas über den Markterwartungen gelegen, schrieb Tom Sykes in seiner am Freitag vorliegenden Reaktion auf die Eckdaten des dritten Quartals.

Vom Kursziel zum Handelsvolumen: Die Henkel vz-Aktie am Tag der ausführlichen Analyse

Das Papier von Henkel vz legte um 13:27 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 2.2 Prozent auf 80.44 EUR. Infolgedessen zeigt der Anteil noch ein Abwärtsrisiko von 0.55 Prozent in Relation zum festgesetzten Kursziel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 97’723 Henkel vz-Aktien. Seit Jahresbeginn 2026 ging es für die Aktie um 19.5 Prozent nach oben. Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 10.11.2026 erfolgen.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2026 / 08:12 / CET



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