Analyse: Buy-Bewertung für Heidelberg Materials-Aktie von Deutsche Bank AG

Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Heidelberg Materials von 220 auf 210 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Das wichtige Europageschäft des Zementherstellers, das für etwa 45 Prozent der Gesamterlöse stehe, dürfte im dritten Quartal organisch um rund zwei Prozent zulegt haben, schrieb Analyst Jon Bell in einem am Mittwoch vorliegenden Ausblick. Dabei verwies er auf steigende Preise und zugleich leicht rückläufige Absatzmengen. Für Nordamerika, wo etwa ein Viertel des Umsatzes erwirtschaftet werde, erwartet er ein Wachstum aus eigener Kraft von etwa 5 Prozent.

Zwischen Kurs und Quartal: So steht es um die Heidelberg Materials-Aktie am Tag der ausführlichen Untersuchung

Die Heidelberg Materials-Aktie gab im XETRA-Handel um 09:07 Uhr um 1.0 Prozent auf 145.50 EUR nach. Insofern weist der Anteil noch ein Aufwärtspotenzial von 44.33 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel auf. Bisher wurden via XETRA 6’882 Heidelberg Materials-Aktien gekauft oder verkauft. Bei der Aktie schlägt seit Jahresanfang 2026 ein Minus von 33.4 Prozent zu Buche.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.10.2026 / 08:05 / CET



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