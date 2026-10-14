Givaudan Aktie 1064593 / CH0010645932
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14.10.2026 10:43:43
Analyse: Buy-Bewertung für Givaudan-Aktie von Deutsche Bank AG
Deutsche Bank AG hat eine umfassende Prüfung der Givaudan-Aktie durchgeführt. Hier sind die festgestellten Resultate.
Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Givaudan von 3700 auf 4100 Franken angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Zwischenbericht des Aromenherstellers zum dritten Quartal sei sehr stark ausgefallen, schrieb Virginie Boucher-Ferte in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Sie erhöhte deshalb ihre Gewinnprognosen (EPS) für 2026 und 2027.
Aktienbewertung im Detail: Die Givaudan-Aktie und ihre Entwicklung am Tag der Analyse
Anleger zeigten sich um 10:27 Uhr bei der Givaudan-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im SIX SX-Handel nahezu unverändert bei 3’817.00 CHF. Also hat der Anteilsschein noch ein Aufwärtspotenzial von 7.41 Prozent gerechnet zum festgelegten Kursziel. Im heutigen Handel wurden bisher 6’188 Givaudan-Aktien umgesetzt. Das Papier kletterte seit Jahresanfang 2026 um 24.7 Prozent nach oben. Die Vorlage der Q4 2026-Finanzkennzahlen wird am 27.01.2027 erwartet.
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.10.2026 / 07:55 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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