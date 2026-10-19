DHL Group Aktie 1124244 / DE0005552004
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19.10.2026 09:48:03
Analyse: Buy-Bewertung für DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie von Deutsche Bank AG
DHL Group (ex Deutsche Post)-Papier wurde einer eingehenden Untersuchung durch Deutsche Bank AG-Analyst Jaime Rowbotham unterzogen.
Deutsche Bank Research hat das Kursziel für DHL Group nach der Prognoseerhöhung des Logistikkonzerns von 62 auf 64 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Grossteil der über den Erwartungen liegenden Ergebnisentwicklung (Ebit) im dritten Quartal sei auf den Bereich Express entfallen, schrieb Jaime Rowbotham in seinem am Montag vorliegenden Kommentar.
Aktieninformation im Fokus: Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie ausführlich analysiert am Tag der Deutsche Bank AG-Empfehlung
Das Papier von DHL Group (ex Deutsche Post) gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:31 Uhr ging es um 1.5 Prozent auf 57.32 EUR abwärts. Hiermit verfügt die Aktienbeteiligung noch über Luft nach oben von 11.65 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel. Bisher wurden heute 139’048 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien gehandelt. Das Papier kletterte seit Jahresbeginn 2026 um 27.9 Prozent aufwärts. Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 05.11.2026 terminiert.
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.10.2026 / 08:07 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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Nachrichten zu DHL Group (ex Deutsche Post)
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09:54
|DHL erhöht nach Ergebnisanstieg Prognose - Aktie tut sich schwer (AWP)
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09:48
|Analyse: Buy-Bewertung für DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie von Deutsche Bank AG (finanzen.ch)
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09:29
|DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) am Montagvormittag im Minusbereich (finanzen.ch)
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|Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 zum Start des Montagshandels schwächer (finanzen.ch)
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16.10.26
|DHL erhöht nach Ergebnisanstieg Prognose (AWP)
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16.10.26
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16.10.26
|EQS-Adhoc: DHL AG: DHL AG raises full-year 2026 earnings guidance (EQS Group)
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16.10.26
|DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) am Freitagnachmittag in Grün (finanzen.ch)
Analysen zu DHL Group (ex Deutsche Post)
|08:58
|DHL Group Buy
|Deutsche Bank AG
|16.10.26
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.10.26
|DHL Group Outperform
|RBC Capital Markets
|15.10.26
|DHL Group Outperform
|RBC Capital Markets
|12.10.26
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:58
|DHL Group Buy
|Deutsche Bank AG
|16.10.26
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.10.26
|DHL Group Outperform
|RBC Capital Markets
|15.10.26
|DHL Group Outperform
|RBC Capital Markets
|12.10.26
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:58
|DHL Group Buy
|Deutsche Bank AG
|16.10.26
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.10.26
|DHL Group Outperform
|RBC Capital Markets
|15.10.26
|DHL Group Outperform
|RBC Capital Markets
|12.10.26
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.11.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|06.11.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|13.10.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|22.09.25
|DHL Group Underperform
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|05.08.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|08.10.26
|DHL Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06.10.26
|DHL Group Neutral
|UBS AG
|05.10.26
|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research
|30.09.26
|DHL Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|28.09.26
|DHL Group Neutral
|UBS AG
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