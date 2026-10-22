Analyse: Buy-Bewertung für Deutsche Börse-Aktie von Deutsche Bank AG

Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Deutsche Börse von 313 auf 339 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Börsenbetreiber habe ein gutes Zahlenwerk für das dritte Quartal abgeliefert, schrieb Benjamin Goy in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Experte schraubte seine Prognosen nach oben.

Aktienbewertung im Detail: Die Deutsche Börse-Aktie und ihre Entwicklung am Tag der Analyse

Die Aktie legte um 11:06 Uhr in der XETRA-Sitzung 0.8 Prozent auf 310.50 EUR zu. Also hat die Aktie noch einen Anstiegsspielraum von 9.18 Prozent, gemessen am festgelegten Kursziel. Zuletzt wechselten 61’641 Deutsche Börse-Aktien den Besitzer. Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Anteilsschein um 41.2 Prozent aufwärts.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2026 / 08:02 / CET



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