Analyse: Buy-Bewertung für Deutsche Bank-Aktie von UBS AG

Die Schweizer Grossbank UBS hat Deutsche Bank nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 37 Euro auf "Buy" belassen. Das Geldhaus habe ordentlich abgeschnitten und liege mit dem Vorsteuerergebnis 10 Prozent über dem Konsens, schrieb Mate Nemes am Mittwoch in seiner ersten Reaktion. Auch das operative Ergebnis vor Rückstellungen überrasche positiv. Zudem seien die Frankfurter nun für die Erträge im laufenden Jahr etwas zuversichtlicher.

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Um 11:27 Uhr ging es für das Deutsche Bank-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 2.4 Prozent auf 29.56 EUR. Also weist das Papier noch Spielraum von 25.17 Prozent nach oben im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 1’925’668 Deutsche Bank-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Seit Beginn des Jahres 2026 schlägt ein Minus von 7.5 Prozent zu Buche.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2026 / 07:36 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



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