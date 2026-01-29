Continental Aktie 327800 / DE0005439004
|
29.01.2026 13:49:45
Analyse: Buy-Bewertung für Continental-Aktie von UBS AG
Continental-Papier wurde von UBS AG-Analyst David Lesne einer sorgfältigen Prüfung unterzogen.
Die Schweizer Grossbank UBS hat Continental auf "Buy" mit einem Kursziel von 90 Euro belassen. Vorab-Aussagen zur jüngsten Geschäftsentwicklung nach der Veröffentlichung vorläufiger Eckdaten zum vergangenen Quartal sollten nur wenig an den Erwartungen für 2026 ändern, schrieb David Lesne in einer Einschätzung vom Mittwochabend.
Zwischen Kursziel und Realität: Die Continental-Aktie im Detail am Tag der Analyse
Um 13:33 Uhr konnte die Aktie von Continental zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0.9 Prozent auf 67.18 EUR. Somit hat die Aktie noch Luft nach oben: 33.97 Prozent gerechnet zum ausgegebenen Kursziel. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 86’532 Continental-Aktien den Besitzer. Das Papier sank seit Beginn des Jahres 2026 um 1.1 Prozent.
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.01.2026 / 20:03 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.01.2026 / 20:03 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Nachrichten zu Continental AG
Analysen zu Continental AG
|12:58
|Continental Buy
|UBS AG
|28.01.26
|Continental Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.01.26
|Continental Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.01.26
|Continental Buy
|UBS AG
|27.01.26
|Continental Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.12.25
|Continental Underperform
|Bernstein Research
|07.11.25
|Continental Underperform
|Bernstein Research
|06.11.25
|Continental Underperform
|Bernstein Research
|06.11.25
|Continental Underperform
|Bernstein Research
|05.11.25
|Continental Underperform
|Bernstein Research
