Analyse: Buy-Bewertung für Continental-Aktie von UBS AG

Die Schweizer Grossbank UBS hat Continental auf "Buy" mit einem Kursziel von 90 Euro belassen. Vorab-Aussagen zur jüngsten Geschäftsentwicklung nach der Veröffentlichung vorläufiger Eckdaten zum vergangenen Quartal sollten nur wenig an den Erwartungen für 2026 ändern, schrieb David Lesne in einer Einschätzung vom Mittwochabend.

Zwischen Kursziel und Realität: Die Continental-Aktie im Detail am Tag der Analyse

Um 13:33 Uhr konnte die Aktie von Continental zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0.9 Prozent auf 67.18 EUR. Somit hat die Aktie noch Luft nach oben: 33.97 Prozent gerechnet zum ausgegebenen Kursziel. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 86’532 Continental-Aktien den Besitzer. Das Papier sank seit Beginn des Jahres 2026 um 1.1 Prozent.

