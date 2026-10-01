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Aktienbewertung 01.10.2026 12:04:44

Analyse: Buy-Bewertung für BMW-Aktie von Deutsche Bank AG

Analyse: Buy-Bewertung für BMW-Aktie von Deutsche Bank AG

Deutsche Bank AG-Analyst Tim Rokossa hat sich intensiv mit dem BMW-Papier auseinandergesetzt. Hier sind die Ergebnisse.

BMW
52.32 CHF -0.34%
Kaufen Verkaufen

Deutsche Bank Research hat das Kursziel für BMW von 78 auf 71 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Anlayst Tim Rokossa kommt mit mehr Zuversicht hinsichtlich der Selbsthilfemassnahmen vom Kapitalmarkttag der Münchner zurück, wie er in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar schrieb. Allerdings leider auch mit weniger Hoffnung auf eine Branchenerholung.

Aktienbewertung im Detail: Die BMW-Aktie und ihre Entwicklung am Tag der Analyse

Um 11:48 Uhr rutschte die BMW-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0.2 Prozent auf 55.22 EUR ab. Also hat die Aktie noch einen Anstiegsspielraum von 28.58 Prozent, gemessen am festgelegten Kursziel. Zuletzt wechselten 385’790 BMW-Aktien den Besitzer. Seit Beginn des Jahres 2026 gab die Aktie um 37.3 Prozent nach.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.10.2026 / 08:20 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.


Bildquelle: iStockphoto
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Der Öl- und Gaskonzern setzt sich ehrgeizige Produktionsziele und kündigte hohe Ausschüttungen an. Gleichwohl ist die Aktie von TotalEnergies zunächst am Ausbruch nach oben gescheitert.

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07:08 BMW Neutral UBS AG
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29.09.26 BMW Buy Deutsche Bank AG
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KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien?

Staatsverschuldung, steigende Anleiherenditen und der kreditfinanzierte KI-Boom prägen die aktuelle Diskussion an den Finanzmärkten. Marco Ludescher, Mitglied der Geschäftsleitung bei Dr. Blumer & Partner Vermögensverwaltung Zürich, ordnet im Gespräch mit Olivia Hähnel (BX Swiss) ein, welche Spannungsfelder daraus für Anleihen, Währungen, Technologieaktien und die Realwirtschaft entstehen könnten.

Im Fokus stehen:
● Verschuldung und Finanzierungskosten in den USA
● Zins- und Währungsentwicklung in Japan
● Staatsfinanzen und Anleihemärkte in Europa
● Hebelprodukte und Margin Calls
● Finanzierung und Bewertung des KI-Booms
● US-Technologieaktien, Immobilien und Konsum
● Industrieentwicklung in Deutschland und der Handel mit China

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30.09.26 Logo WHS Warum die meisten Trader viel zu früh kaufen – heute Abend live
30.09.26 Die stillen Gewinner der Finanzmärkte: Drei Börsenbetreiber im Vergleich
30.09.26 Weg nach oben derzeit verbaut
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15.09.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 11.40% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Holcim, Kühne + Nagel, Logitech, Partners Group
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Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’196.97 19.90 SDB01U
Short 14’496.53 13.97 SSBLXU
Short 15’049.11 8.92 S3B2AU
SMI-Kurs: 13’658.53 01.10.2026 12:15:40
Long 13’064.80 19.48 SPSB7U
Long 12’754.57 13.63 SYTBRU
Long 12’208.20 8.89 SGSB6U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

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