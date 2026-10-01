Analyse: Buy-Bewertung für BMW-Aktie von Deutsche Bank AG

Deutsche Bank Research hat das Kursziel für BMW von 78 auf 71 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Anlayst Tim Rokossa kommt mit mehr Zuversicht hinsichtlich der Selbsthilfemassnahmen vom Kapitalmarkttag der Münchner zurück, wie er in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar schrieb. Allerdings leider auch mit weniger Hoffnung auf eine Branchenerholung.

Aktienbewertung im Detail: Die BMW-Aktie und ihre Entwicklung am Tag der Analyse

Um 11:48 Uhr rutschte die BMW-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0.2 Prozent auf 55.22 EUR ab. Also hat die Aktie noch einen Anstiegsspielraum von 28.58 Prozent, gemessen am festgelegten Kursziel. Zuletzt wechselten 385’790 BMW-Aktien den Besitzer. Seit Beginn des Jahres 2026 gab die Aktie um 37.3 Prozent nach.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.10.2026 / 08:20 / CET



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