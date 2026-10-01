BMW Aktie 324410 / DE0005190003
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01.10.2026 12:04:44
Analyse: Buy-Bewertung für BMW-Aktie von Deutsche Bank AG
Deutsche Bank AG-Analyst Tim Rokossa hat sich intensiv mit dem BMW-Papier auseinandergesetzt. Hier sind die Ergebnisse.
Deutsche Bank Research hat das Kursziel für BMW von 78 auf 71 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Anlayst Tim Rokossa kommt mit mehr Zuversicht hinsichtlich der Selbsthilfemassnahmen vom Kapitalmarkttag der Münchner zurück, wie er in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar schrieb. Allerdings leider auch mit weniger Hoffnung auf eine Branchenerholung.
Aktienbewertung im Detail: Die BMW-Aktie und ihre Entwicklung am Tag der Analyse
Um 11:48 Uhr rutschte die BMW-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0.2 Prozent auf 55.22 EUR ab. Also hat die Aktie noch einen Anstiegsspielraum von 28.58 Prozent, gemessen am festgelegten Kursziel. Zuletzt wechselten 385’790 BMW-Aktien den Besitzer. Seit Beginn des Jahres 2026 gab die Aktie um 37.3 Prozent nach.
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.10.2026 / 08:20 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien?
Staatsverschuldung, steigende Anleiherenditen und der kreditfinanzierte KI-Boom prägen die aktuelle Diskussion an den Finanzmärkten. Marco Ludescher, Mitglied der Geschäftsleitung bei Dr. Blumer & Partner Vermögensverwaltung Zürich, ordnet im Gespräch mit Olivia Hähnel (BX Swiss) ein, welche Spannungsfelder daraus für Anleihen, Währungen, Technologieaktien und die Realwirtschaft entstehen könnten.
Im Fokus stehen:
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