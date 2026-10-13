Givaudan Aktie 1064593 / CH0010645932
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13.10.2026 11:34:44
Analyse: Bernstein Research vergibt Underperform an Givaudan-Aktie
Bernstein Research hat eine sorgfältige Analyse der Givaudan-Aktie durchgeführt. Hier sind die festgestellten Ergebnisse.
Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Givaudan nach Umsatzzahlen zum dritten Quartal auf "Underperform" mit einem Kursziel von 2886 Franken belassen. Der Aromenhersteller habe ein ausserordentlich starkes organisches Wachstum verzeichnet, schrieb Victoria Nice in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Im Absatzmarkt Nordamerika habe sich die Lage zum Vorquartal allerdings noch verschlimmert.
Aktienauswertung: Die Givaudan-Aktie im Zentrum tagesaktueller Analysen und Bewertungen
Die Givaudan-Aktie konnte um 11:18 Uhr im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 7.7 Prozent auf 3’757.00 CHF. Also hat die Aktie noch einen Abstiegsspielraum von 23.18 Prozent, gemessen am festgelegten Kursziel. Zuletzt wurden via SIX SX 19’057 Givaudan-Aktien umgesetzt. Seit Jahresbeginn 2026 legte der Anteilsschein um 22.7 Prozent zu. Givaudan dürfte die Quartalsergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 27.01.2027 präsentieren.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.10.2026 / 05:48 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.10.2026 / 05:48 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
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