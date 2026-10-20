Symrise Aktie 2810536 / DE000SYM9999
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20.10.2026 09:39:03
Analyse: Bernstein Research vergibt Market-Perform an Symrise-Aktie
Hier sind die Erkenntnisse von Bernstein Research-Analyst James Hooper, der das Symrise-Papier näher betrachtet hat.
Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Symrise auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 99 Euro belassen. Überraschend gute Geschäftszahlen und höhere Unternehmensziele müssten in der Berichtssaison zum dritten Quartal nicht wahrscheinlicherweise zu positiven Kursentwicklungen führen, schrieb James Hooper in einem am Dienstag vorliegenden Branchenausblick. Die Latte für Hersteller von Zusatzstoffen für die Lebensmittel- und Konsumgüterindustrie liege nach den jüngsten Givaudan-Zahlen hoch. Für den Lacke-Konzern Akzonobel erschienen die Gewinnerwartungen des Marktes für 2026 indes noch zu niedrig, eine leichte Anhebung der Ziele könnte also ausreichen. In mehreren Fällen spielten jedoch andere Faktoren eine ebenso grosse Rolle wie die Quartalszahlen selbst, etwa M&A-Vorhaben bei Linde (möglicher Lincare-Verkauf) und BASF (mögliche Evonik-Übernahme) oder der Agrarzyklus bei BASF. Analyst Hooper sieht in diesem Umfeld Spielraum für taktische Long-Positionen bei Air Products und Akzonobel sowie für taktische Short-Positionen bei Solvay und Clariant.
Aktienauswertung: Die Symrise-Aktie im Zentrum tagesaktueller Analysen und Bewertungen
Zum Vortag unverändert notierte die Symrise-Aktie um 09:22 Uhr im XETRA-Handel bei 100.80 EUR. Aufgrund dessen weist das Papier noch eine Kursabnahme-Möglichkeit von 1.79 Prozent bezogen auf das festgesetzte Kursziel auf. Bisher wurden heute 12’781 Symrise-Aktien gehandelt. Das Papier legte seit Beginn des Jahres 2026 um 48.8 Prozent zu. Am 10.03.2027 wird Symrise voraussichtlich schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2026 präsentieren.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.10.2026 / 16:07 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.10.2026 / 16:07 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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