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Continental Aktie 327800 / DE0005439004

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Aktieneinstufung 25.06.2026 15:34:45

Analyse: Bernstein Research vergibt Market-Perform an Continental-Aktie

Analyse: Bernstein Research vergibt Market-Perform an Continental-Aktie

Continental-Papier wurde von Bernstein Research-Analyst Harry Martin einer sorgfältigen Prüfung unterzogen.

Continental
67.93 CHF 0.82%
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Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Continental auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 66 Euro belassen. Ein globales Analystenteam um den Experten Harry Martin beleuchtete in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie die Situation im Bereich der Elektromobilität, deren Verbreitung sich regional weiterhin unterschiedlich entwickele. Jetzt fokussierten sich die Experten stark auf die Widerstandskraft der Lieferketten, die in Zeiten geopolitisch erhöhter Risikenvon steigender Bedeutung seien. China dominiere weiter bei kritischen Rohstoffen und habe die Kontrolle über die Batterie-Wertschöpfungskette.

Tagesaktuelle Aktienempfehlung: Die Continental-Aktie im Fokus der Analyse und Bewertung

Die Aktie notierte um 15:17 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0.5 Prozent auf 73.96 EUR zu. Hiermit hat das Papier noch ein Abwärtsrisiko von 10.76 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Zuletzt wechselten 84’526 Continental-Aktien den Besitzer. Die Aktie kletterte seit Anfang des Jahres 2026 um 13.6 Prozent.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.06.2026 / 11:41 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.06.2026 / 11:41 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.


Bildquelle: gopixa / Shutterstock.com
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