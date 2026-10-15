Analyse: Bernstein Research vergibt Market-Perform an ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für ABB auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 80 Franken belassen. Alasdair Leslie befasste sich in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie mit den aktuellen Treibern der europäischen Investitionsgüterindustrie und der Frage, an welcher Stelle des Konjunkturzyklus sich der Sektor derzeit befindet. Der aktuelle Aufschwung dauere erst seit etwa sechs Quartalen an, was darauf hindeute, dass der Zyklus noch in einer relativ frühen Phase sei, schrieb er.

Tagesaktuelle Aktienempfehlung: Die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie im Fokus der Analyse und Bewertung

Die Aktie notierte um 12:51 Uhr mit Verlusten. Im SIX SX-Handel verbilligte sie sich um 4.4 Prozent auf 75.42 CHF. Also hat der Aktienanteil noch ein Aufwärtspotenzial von 6.07 Prozent, gemessen am festgelegten Kursziel. Zuletzt wurden über SIX SX 843’171 ABB (Asea Brown Boveri)-Aktien umgesetzt. Der Anteilsschein stieg seit Anfang des Jahres 2026 um 29.2 Prozent. Voraussichtlich am 20.10.2026 wird ABB (Asea Brown Boveri) Anlegern einen Einblick in die Quartalsbilanz von Q3 2026 gewähren.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.10.2026 / 16:47 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.10.2026 / 04:00 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.