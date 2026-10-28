Analyse: Bernstein Research bewertet Symrise-Aktie mit Market-Perform in neuer Analyse

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Symrise nach Quartalszahlen des Aromen- und Duftstoffeherstellers auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 99 Euro belassen. Das organische Umsatzwachstum liege zwar über der offiziellen Konsensschätzung, doch die vorab gestiegenen Erwartungen könnte es trotz der ordentlichen Dynamik verfehlt haben, schrieb Victoria Nice am Mittwoch. Zudem seien die Preise entgegen dem erwarteten Anstieg zurückgegangen. Im Schlussquartal sehe Symrise höhere Vergleichswerte aus dem Vorjahr und die bereinigte operative Ergebnismarge (Ebitda) nun in der unteren Hälfte der bisherigen Jahreszielspanne. Die Konsensschätzung liege indes schon in diesem Bereich.

Aktienanalyse online: Die Symrise-Aktie unter der Lupe aktueller Analysen und Bewertungen

Die Symrise-Aktie notierte im XETRA-Handel um 10:06 Uhr mit Abschlägen von 9.7 Prozent bei 90.38 EUR. Somit verfügt der Anteilsschein noch über einen Wachstumsspielraum von 9.54 Prozent bezogen auf das festgesetzte Kursziel. Bisher wurden heute 258’559 Symrise-Aktien gehandelt. Seit Beginn des Jahres 2026 stieg die Aktie um 33.4 Prozent. Experten prognostizieren, dass Symrise die Bilanz für Q4 2026 am 10.03.2027 vorlegt.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2026 / 07:32 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2026 / 07:32 / UTC





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