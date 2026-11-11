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11.11.2026 11:19:44
Analyse: Bernstein Research bewertet Siemens Energy-Aktie mit Outperform in neuer Analyse
Hier sind die Resultate der gründlichen Untersuchung der Siemens Energy-Aktie durch Bernstein Research.
Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Siemens Energy nach Zahlen mit einem Kursziel von 210 Euro auf "Outperform" belassen. Alasdair Leslie glaubt laut erster Beurteilung der Zahlen am Mittwoch an eine positive Kursreaktion. Ziele für das Geschäftsjahr 2027 lägen in den Gas- und Netztechnikbereichen beim Wachstum und bei den Margen über den Markterwartungen. Für die Mittelfristziele bis 2030 kann er sich weniger erwärmen, diese seien aber vielleicht auch einer konservativen Haltung geschuldet.
Tagesaktuelle Aktienempfehlung: Die Siemens Energy-Aktie im Fokus der Analyse und Bewertung
Das Papier von Siemens Energy legte um 11:03 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 8.0 Prozent auf 129.40 EUR. Also weist das Papier noch eine Entwicklungsmöglichkeit von 62.29 Prozent im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1’374’587 Siemens Energy-Aktien. Die Aktie kletterte auf Jahressicht 2026 um 7.9 Prozent aufwärts. Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte Siemens Energy am 11.11.2026 präsentieren.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.11.2026 / 08:08 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.11.2026 / 08:08 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können Fintechs die Banken herausfordern? – Didier Denat zu Gast im BX Morningcall
KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können digitale Finanzierungsdienstleister wie Kredo die traditionellen Banken herausfordern? Im aktuellen BX Morningcall sprechen Olivia Hähnel und François Bloch mit Didier Denat (Executiv Chairman, Kredo) über KMU-Kredite, Fintechs, künstliche Intelligenz und die Zukunft des Schweizer Kreditmarkts.
Didier Denat war viele Jahre in Führungspositionen bei Credit Suisse und Citigroup tätig. Heute engagiert er sich als Executive Chairman bei Kredo, einem Schweizer Fintech für Unternehmensfinanzierungen.
Im Gespräch erläutert er, warum sich klassische Banken bei kleineren KMU-Krediten wirtschaftlichen Herausforderungen gegenübersehen, welche Rolle alternative Finanzierungsplattformen übernehmen können und wie Kredo Digitalisierung mit langjähriger Kreditexpertise verbindet.
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