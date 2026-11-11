Analyse: Bernstein Research bewertet Siemens Energy-Aktie mit Outperform in neuer Analyse

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Siemens Energy nach Zahlen mit einem Kursziel von 210 Euro auf "Outperform" belassen. Alasdair Leslie glaubt laut erster Beurteilung der Zahlen am Mittwoch an eine positive Kursreaktion. Ziele für das Geschäftsjahr 2027 lägen in den Gas- und Netztechnikbereichen beim Wachstum und bei den Margen über den Markterwartungen. Für die Mittelfristziele bis 2030 kann er sich weniger erwärmen, diese seien aber vielleicht auch einer konservativen Haltung geschuldet.

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Das Papier von Siemens Energy legte um 11:03 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 8.0 Prozent auf 129.40 EUR. Also weist das Papier noch eine Entwicklungsmöglichkeit von 62.29 Prozent im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1’374’587 Siemens Energy-Aktien. Die Aktie kletterte auf Jahressicht 2026 um 7.9 Prozent aufwärts. Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte Siemens Energy am 11.11.2026 präsentieren.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.11.2026 / 08:08 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.11.2026 / 08:08 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.