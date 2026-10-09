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Bewertung im Fokus 09.10.2026 11:13:44

Analyse: Bernstein Research bewertet Beiersdorf-Aktie mit Outperform in neuer Analyse

Analyse: Bernstein Research bewertet Beiersdorf-Aktie mit Outperform in neuer Analyse

Beiersdorf-Papier wurde einer eingehenden Untersuchung durch Bernstein Research-Analyst Callum Elliott unterzogen.

Beiersdorf
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Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Beiersdorf auf "Outperform" mit einem Kursziel von 95 Euro belassen. Während viele Absatzsegmente der Hersteller von Konsumgütern des täglichen Bedarfs zunehmend gesättigt seien, dürfte Longevity ein noch lange bestehender Megatrend bleiben, schrieb Callum Elliott in einer am Freitag vorliegenden Studie. In diesem Bereich könnten die Unternehmen das Wachstum also noch vorantreiben. Eine Blaupause für eine solche erfolgreiche Entwicklung liefere die Unilever-Sparte Health and Wellness.

Aktienanalyse online: Die Beiersdorf-Aktie unter der Lupe aktueller Analysen und Bewertungen

Die Beiersdorf-Aktie notierte im XETRA-Handel um 10:57 Uhr in Grün und gewann 1.4 Prozent auf 78.68 EUR. Somit verfügt der Anteilsschein noch über einen Wachstumsspielraum von 20.74 Prozent bezogen auf das festgesetzte Kursziel. Bisher wurden heute 35’438 Beiersdorf-Aktien gehandelt. Seit Beginn des Jahres 2026 fiel die Aktie um 14.9 Prozent zurück. Experten prognostizieren, dass Beiersdorf die Bilanz für Q4 2026 am 04.03.2027 vorlegt.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.10.2026 / 23:12 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.10.2026 / 02:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.


Bildquelle: istock/kryczka,Lukassek / Shutterstock.com
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10:23 Beiersdorf Outperform Bernstein Research
06.10.26 Beiersdorf Sell Goldman Sachs Group Inc.
01.10.26 Beiersdorf Halten DZ BANK
30.09.26 Beiersdorf Neutral UBS AG
30.09.26 Beiersdorf Outperform Bernstein Research
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Short 14’624.41 13.92 SJBE8U
Short 15’169.70 8.97 SOOB1U
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Long 12’361.76 8.86 SC4B0U
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