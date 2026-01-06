Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Airbus Aktie 1095306 / NL0000235190

Aktieneinstufung 06.01.2026 10:04:44

Analyse: Bernstein Research bewertet Airbus SE-Aktie mit Outperform in neuer Analyse

Analyse: Bernstein Research bewertet Airbus SE-Aktie mit Outperform in neuer Analyse

Die detaillierte Analyse des Airbus SE-Papiers wurde von Bernstein Research-Analyst Douglas S. Harned durchgeführt.

Airbus
194.40 CHF 0.56%
Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Airbus von 245 auf 240 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Die Aktien kommerzieller Luftfahrtkonzerne dürften 2026 an ihre starken Entwicklungen anknüpfen, schrieb Douglas S. Harned in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Die Flugzeugnachfrage bleibe hoch und dürfte das Angebot bis nach 2030 übertreffen. Das sei gut für Boeing und Airbus. Gleichzeitig blieben alte Maschinen länger in den Flotten der Airlines, was das Geschäft rund um Wartung antreibe, was für Triebwerksbauer wie Safran, MTU und Rolls-Royce gut sei. Sein Favorit für 2026 sei Boeing, so der Experte.

Aktieninformation im Fokus: Die Airbus SE-Aktie ausführlich analysiert am Tag der Bernstein Research-Empfehlung

Der Airbus SE-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 09:48 Uhr verlor das Papier 0.2 Prozent auf 207.65 EUR. Somit hat die Aktie noch Luft nach oben: 15.58 Prozent gerechnet zum ausgegebenen Kursziel. Bisher wurden via XETRA 20’638 Airbus SE-Aktien gekauft oder verkauft. Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von Airbus SE wird am 19.02.2026 gerechnet.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.01.2026 / 06:14 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.01.2026 / 06:30 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquelle: Airbus

Airbus SE 194.40 0.56%

Airbus SE 194.40 0.56% Airbus SE

