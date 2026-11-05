Analyse: Barclays Capital vergibt Overweight an Scout24-Aktie

Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Scout24 von 103 auf 110 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Andrew Ross sieht auch nach der verdienten Neubewertung noch Luft nach oben, wie er Mittwoch nach dem Quartalsbericht schrieb. Er mag die Anlagestory des Immobilienportal-Betreibers in puncto Umsatzwachstum, Margensteigerung und Aktienrückkäufen.

Analyse und Aktienbewertung: So präsentiert sich die Scout24-Aktie am Tag der Analyse

Die Scout24-Aktie konnte um 14:04 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1.6 Prozent auf 92.70 EUR. Hiermit verfügt die Aktienbeteiligung noch über Luft nach oben von 18.66 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel. Zuletzt stieg das Handelsvolumen via XETRA auf 97’198 Scout24-Aktien. Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte das Papier um 10.2 Prozent nach oben. Scout24 dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 25.02.2027 präsentieren.

LONDON (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2026 / 19:09 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2026 / 04:00 / GMT



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