Analyse: Barclays Capital bewertet Deutsche Telekom-Aktie mit Overweight in neuer Analyse

Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Deutsche Telekom mit einem Kursziel von 39,50 Euro auf "Overweight" belassen. Angesichts des Kriegs im Nahen Osten bleibe der Telekomsektor als defensives Investment attraktiv, schrieb Mathieu Robilliard am Montagabend. Die Unternehmen des Sektors seien gut gegen steigende Energiepreise abgesichert, ihre operativen Ergebnisse dürften kaum darunter leiden. Seine Favoriten seien Deutsche Telekom, Telecom Italia und die britische Zegona.

Analyse und Aktienbewertung: So präsentiert sich die Deutsche Telekom-Aktie am Tag der Analyse

Die Deutsche Telekom-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 10:03 Uhr 0.8 Prozent im Plus bei 33.22 EUR. Infolgedessen zeigt der Anteil noch Luft nach oben: 18.90 Prozent in Relation zum festgesetzten Kursziel. Bisher wurden heute 601’278 Deutsche Telekom-Aktien gehandelt. Die Aktie kletterte seit Jahresbeginn 2026 um 20.1 Prozent. Mit der Quartalsbilanzvorlage von Deutsche Telekom wird am 13.05.2026 gerechnet.

LONDON (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.03.2026 / 23:17 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.03.2026 / 04:00 / GMT



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