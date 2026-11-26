Analog Devices hat am 24.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.10.2026 – vorgestellt.

In Sachen EPS wurden 342.84 ARS je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Analog Devices 148.11 ARS je Aktie eingenommen.

Umsatzseitig wurden 6’614.54 Milliarden ARS vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Analog Devices 4’271.06 Milliarden ARS umgesetzt.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 986.67 ARS beziffert. Im Vorjahr hatte Analog Devices 357.19 ARS je Aktie verdient.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Analog Devices 22’001.97 Milliarden ARS umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 69.94 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 12’947.06 Milliarden ARS erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch