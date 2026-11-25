Analog Devices präsentierte in der am 24.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.10.2026 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 3.40 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Analog Devices ein EPS von 1.60 USD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 42.17 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 3.08 Milliarden USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 4.37 Milliarden USD ausgewiesen.

In Sachen EPS wurden 10.21 USD je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Analog Devices 4.56 USD je Aktie eingenommen.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 15.18 Milliarden USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 37.74 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 11.02 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch