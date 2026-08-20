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20.08.2026 06:37:00
Analog Devices legte Quartalsergebnis vor
Analog Devices hat sich am 19.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.07.2026 beendeten Quartals geäussert.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2.74 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1.04 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Analog Devices im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 39.63 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 4.02 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren 2.88 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.ch
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