Analog Devices Aktie 907697 / US0326541051
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
25.11.2025 13:39:23
Analog Devices Guides Q1 Above Estimates; Declares Dividend - Update
(RTTNews) - While reporting financial results for the fourth quarter on Tuesday, semiconductor company Analog Devices, Inc. (ADI) provided earnings and revenue guidance for the first quarter of fiscal 2026, above analysts' expectations.
For the fourth quarter, the company projects earnings in a range of $1.50 to $1.70 per share and adjusted earnings in a range of $2.19 to $1.39 per share on projected revenues between $3.0 billion and $3.20 billion.
On average, analysts polled expect the company to report earnings of $2.18 per share on revenues of $2.98 billion for the quarter. Analysts' estimates typically exclude special items.
The company's Board of Directors declared a quarterly cash dividend of $0.99 per outstanding share of common stock, payable on December 22, 2025 to all shareholders of record at the close of business on December 8, 2025.
For more earnings news, earnings calendar, and earnings for stocks, visit rttnews.com
Nachrichten zu Analog Devices Inc.
|
24.11.25
|Ausblick: Analog Devices mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
21.11.25
|S&P 500-Titel Analog Devices-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Analog Devices-Investment von vor einem Jahr verdient (finanzen.ch)
|
14.11.25
|S&P 500-Wert Analog Devices-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Analog Devices-Investment von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
|
12.11.25
|Anleger in New York halten sich zurück: NASDAQ 100 schliesst im Minus (finanzen.ch)
|
12.11.25
|Minuszeichen in New York: So steht der NASDAQ 100 nachmittags (finanzen.ch)
|
12.11.25
|Angespannte Stimmung in New York: So entwickelt sich der NASDAQ 100 mittags (finanzen.ch)
|
12.11.25
|Schwacher Handel in New York: NASDAQ 100 notiert zum Start des Mittwochshandels im Minus (finanzen.ch)
|
10.11.25
|Erste Schätzungen: Analog Devices stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
Analysen zu Analog Devices Inc.
Kommt 2025 der grosse KI-Crash? Tim Schäfer über Nvidia, OpenAI & die Parallelen zu 1929
Könnte der aktuelle KI-Boom an den Börsen in einen Crash münden – ähnlich wie 1929 oder zur Dotcom-Blase? 📉💻
In diesem spannenden Gespräch mit Tim Schäfer sprechen wir über Parallelen zum historischen Börsencrash, die massive Überbewertung vieler Tech- und KI-Aktien wie Nvidia, Palantir oder Microsoft – und was das für Langfristanleger bedeutet. Ist der Hype finanziell überhaupt noch tragbar? Wie positionieren sich Insider und Grossinvestoren wie Warren Buffett oder Peter Thiel?
💬 Welche Risiken birgt der aktuelle KI-Hype?
💬 Was sagen Insiderverkäufe und Bewertungen über die Marktlage?
💬 Wie sollte man sich als Privatanleger jetzt aufstellen?
Ein Interview für alle, die sich fragen: Ist das noch Wachstum oder schon Wahnsinn?
👉🏽 https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI und DAX wenig bewegt -- Asiens Börsen letztlich im Plus
Der heimische Aktienmarkt tendiert am Dienstag seitwärts. Der deutsche Aktienmarkt kommt ebenfalls kaum vom Fleck. In Fernost waren am Dienstag Gewinne zu erkennen.