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21.08.2026 06:37:00
Analog Devices gewährte Anlegern Blick in die Bücher
Analog Devices präsentierte am 19.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.07.2026 beendeten Jahresviertel.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 264.09 ARS eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 83.21 ARS je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz wurde auf 5’814.28 Milliarden ARS beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 3’456.79 Milliarden ARS umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.ch
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