Anaergia legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Anaergia liess sich am 10.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Anaergia die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 63.9 Millionen CAD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 98.11 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Anaergia einen Umsatz von 32.3 Millionen CAD eingefahren.

Redaktion finanzen.ch