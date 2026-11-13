Anaergia gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Anaergia hat am 11.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0.07 CAD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0.010 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 66.9 Millionen CAD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 51.4 Millionen CAD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch