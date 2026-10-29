Anadolu Hayat Emeklilik gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Anadolu Hayat Emeklilik stellte am 26.10.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 5.37 TRY präsentiert. Im Vorjahr hatten 3.61 TRY je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Anadolu Hayat Emeklilik in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 13.55 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 10.92 Milliarden TRY im Vergleich zu 9.61 Milliarden TRY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch