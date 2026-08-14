Anadolu Efes Biracilik Ve Malt Sanayi AS: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Anadolu Efes Biracilik Ve Malt Sanayi AS hat sich am 11.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäussert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0.87 TRY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Anadolu Efes Biracilik Ve Malt Sanayi AS ein EPS von 0.690 TRY je Aktie vermeldet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Anadolu Efes Biracilik Ve Malt Sanayi AS im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 35.87 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 87.49 Milliarden TRY. Im Vorjahresviertel waren 64.39 Milliarden TRY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch