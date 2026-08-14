Anadolu Biracilik Malt Ve Gida San: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Anadolu Biracilik Malt Ve Gida San lud am 11.08.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Bei einem Gewinn je Aktie von 0.02 USD wurde das EPS des Vorjahres getroffen.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 15.79 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1.66 Milliarden USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1.92 Milliarden USD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch