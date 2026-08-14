Anadolu Biracilik Malt Ve Gida San hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Anadolu Biracilik Malt Ve Gida San hat am 11.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0.02 USD vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei Anadolu Biracilik Malt Ve Gida San ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0.020 USD in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Anadolu Biracilik Malt Ve Gida San im vergangenen Quartal 1.92 Milliarden USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 15.79 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Anadolu Biracilik Malt Ve Gida San 1.66 Milliarden USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch