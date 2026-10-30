Anadolu Anonim Turk Sigorta SirketiBearer verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Anadolu Anonim Turk Sigorta SirketiBearer präsentierte am 27.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 2.08 TRY, nach 1.87 TRY im Vorjahresvergleich.

Das vergangene Quartal hat Anadolu Anonim Turk Sigorta SirketiBearer mit einem Umsatz von insgesamt 27.51 Milliarden TRY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 21.87 Milliarden TRY erwirtschaftet worden waren, um 25.78 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.ch