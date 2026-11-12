ANABUKI KOSAN stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

ANABUKI KOSAN lud am 10.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

ANABUKI KOSAN hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 102.17 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 257.03 JPY je Aktie gewesen.

Im abgelaufenen Quartal hat ANABUKI KOSAN 40.47 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 11.09 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 45.52 Milliarden JPY umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.ch