ANABUKI KOSAN: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

ANABUKI KOSAN hat am 12.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Der Verlust je Aktie wurde auf 73.15 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das ANABUKI KOSAN ein Ergebnis je Aktie von 44.49 JPY vermeldet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat ANABUKI KOSAN in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 18.80 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 26.61 Milliarden JPY im Vergleich zu 32.78 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 433.28 JPY. Im letzten Jahr hatte ANABUKI KOSAN einen Gewinn von 348.98 JPY je Aktie eingefahren.

Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 138.88 Milliarden JPY gegenüber 130.97 Milliarden JPY im Vorjahr ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch